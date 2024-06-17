العالم اليوم - مبعوث بايدن يزور إسرائيل الاثنين لمنع التصعيد مع حزب الله

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يونيو 2024 03:28 صباحاً - قال مسؤول بالبيت الأبيض إن مستشارا كبيرا لبايدن سيسافر إلى إسرائيل، يوم الاثنين، الاثنين لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين هناك لتجنب المزيد من التصعيد بين إسرائيل ولبنان.

ونقلت رويترز عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن آموس هوكستين سيعمل على تعزيز الجهود لتجنب زيادة التصعيد على طول "الخط الأزرق “بين إسرائيل ولبنان.

كما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤولين أميركيين إنه خلال الأيام القليلة الماضية، تحول منع التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية من التحول إلى حرب إلى أولوية ملحة للبيت الأبيض، في المرتبة الثانية بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من جماعة حزب الله اللبنانية على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

وصح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: “تزايد اعتداء حزب الله يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا، والذي يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها".

وأطلقت جماعة حزب الله المدعومة من إيران الأسبوع الماضي أكبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأشهر الثمانية التي تبادلت فيها الجماعة إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع الحرب في غزة.

وبعد تبادل كثيف نسبيا لإطلاق النار على مدى الأسبوع المنقضي، تراجع إطلاق النار، يوم الأحد، من حزب الله، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه نفذ عدة ضربات جوية ضد أهداف للجماعة في جنوب لبنان.

وتعمل الولايات المتحدة وفرنسا على التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض للأعمال القتالية على الحدود الجنوبية للبنان.