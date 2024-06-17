iOS 18.. تعرف على الهواتف التي سيدعمها

جدة - نرمين السيد - ينتظر عشاق أجهزة آبل، نظام تشغيل iOS 18‏ الجديد المتوقع أن يضم العديد من المميزات للمستخدمين.





وسيأتي iOS 18 بمجموعة من التحسينات وخصوصا الذكاء الاصطناعي والمساعد الصوتي Siri، مع إصلاحات أمنية وتصويب أخطاء الإصدارات السابقة iOS 17 وiOS 16، والعمل على جعل الهواتف أكثر سرعة خصوصا هواتف iPhone 16 وiPhone 16 pro وiPhone 16 pro max. ومن مميزات نظام iOS 18 أنه سيتيح استخدام تطبيق الرسائل عبر الأقمار الصناعية، في حال عدم توافر الاتصالات الخلوية واتصالات Wi-Fi. وسيتم إتاحة نظام iOS 18 لهواتف آيفون XR وXS وXS ماكس، وآيفون 11 و12 و13 و14 و15، والجيل الثاني من هاتف آيفون SE.

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