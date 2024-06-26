نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم مستقل نجم ميلان بعد نهاية كأس أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات ملف رحيل الفرنسي ثيو هيرنانديز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إيطالية في وقت لاحق أن بايرن ميونخ الألماني يسعي للحصول على خدمات هيرنانديز في الميركاتو الصيفي حال فشل تجديد عقد الكندي ألفونسو ديفيز.

وقال لوكا ماركيتي صحفي "سكاي سبورتس" أن بعد انتهاء كأس أمم أوروبا سنفهم بشكل أكبر وضعية ثيو هيرنانديز مع الروسونيري.

وأضاف:" نجم الفريق اللومباردي فتح الباب لإنتقال محتمل إلى نادٍ آخر في الميركاتو الصيفي".

وأكمل:"ميلان ليست لديه أي نية لبيع الظهير الفرنسي كما قال إبراهيموفيتش في مؤتمره الصحفي".

