نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وإنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره إنبي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة محمود ناصف.

ويعاون ناصف كلا من هاني عبد الفتاح مساعد أول، صالح محمد مساعد ثان، ويتواجد محمد العتباني حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا مصطفى الشهدي ويعاونه أحمد ناجي.

موعد مباراة الإسماعيلي ونادي إنبي في الدوري

تنطلق صافرة المواجهة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الإسماعيلية المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وإنبي في الدوري

تنقل مباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.