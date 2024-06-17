نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري كين يسجل رقما قياسيا مع منتخب إنجلترا أمام صربيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إنجلترا أمام صربيا وذلك في افتتاحية اليورو 2024، والتي تستضيفها الأراضي الألمانية.

وتقدم منتخب الأسود الثلاث بهدف نظيف سجله اللاعب جود بيلينغهام في الدقيقة 13 من عمر المباراة.



رقم قياسي لمهاجم بايرين ميونخ

ووصل مهاجم منتخب إنجلترا للمباراة رقم 23 مع منتخبه ليصبح أكثر لاعب مشاركة في اليورو وكأس العالم في تاريخ الأسود الثلاثة.

ويأمل منتخب إنجلترا في الفوز وتخطي دور المجموعات بحثا عن اللقب الأول.

تشكيل منتخب إنجلترا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – مارك جويهي – كيران تريبير

الوسط: ديكلان رايس – ترينت ألكسندر أرنولد – جود بيلينجهام

الهجوم: بوكايو ساكا – هاري كين – فيل فودين