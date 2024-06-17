نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب النمسا المتوقع أمام فرنسا في أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "أسبرت أرينا"، مواجهة قوية بين فريقي النمسا وفرنسا مساء اليوم الإثنين الموافق السابع عشر من شهر يونيو الجاري في أولى جولات مرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "اليورو 2024".

موعد مباراة النمسا ضد فرنسا في كأس أمم أوروبا 2024

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة النمسا ضد فرنسا اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل النمسا المتوقع لمواجهة فرنسا في كأس أمم أوروبا 2024

حراسة المرمى: هاينز ليندنر.

خط الدفاع: فيليب لينهارت، فلافيوس، جيرنوت، فيليب موين.

خط الوسط: نيكولاس سيوالد، لايمر، فلوريان كاينز.

خط الهجوم: ميكائيل جريجوريتش، كريستوف بومجارتنر، رومانو شميد.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد النمسا في كأس أمم أوروبا 2024

سيتم نقل وإذاعة مباراة النمسا ضد فرنسا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.