نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلينجهام يقود منتخب إنجلترا للفوز على صربيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز أمام نظيره صربيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وفاز منتخب إنجلترا بهدف دون مقابل أمام نظيره صربيا، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد الموافق 17 يونيو الجاري، على أرضية ملعب استاد فيلتينس أرينا.

وسجل هدف التقدم لصالح منتخب إنجلترا، جود بيلينجهام في الدقيقة 13، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإنجليز بهدف دون مقابل.

ولم يشهد الشوط الثاني من المباراة تسجيل أي أهداف، لينتهي اللقاء بفوز منتخب إنجلترا بهدف دون مقابل.

وبهذه النتيجة رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 3 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بينما لم يحصد صربيا أي نقاط ليحتل المركز الرابع والأخير.