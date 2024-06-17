نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة البنك الاهلي والجونة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد البنك الاهلي لمواجهة نظيره الجونة وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة محمد يوسف.

ويعاون يوسف كلا من خالد حسين مساعد أول، خالد حسام طه مساعد ثان، ويتواجد محمود وفا حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا مصطفى مدحت حكما ويعاونه أحمد حمدي.

موعد مباراة البنك الاهلي والجونة في الدوري

تنطلق صافرة المواجهة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد خالد بشارة في الجونة المباراة المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الاهلي والجونة في الدوري

تنقل مباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.