محمد حماقى يشارك فى حفل افتتاح البطولة العربية للفروسية بأغنية "ولا أى كلام"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 08:26 مساءً - قدم الفنان محمد حماقى أغنية "ولا أى كلام" فى حفل افتتاح البطولة العربية للفروسية للفروسية المقامة بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتجرى البطولة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

ويشارك فى البطولة 11 دولة عربية وهى ( مصر - ليبيا - قطر - الجزائر - الكويت - تونس - سوريا – العراق - السعودية – الأردن – الإمارات).

وحرصت العديد من الجهات والشركات الوطنية على تأكيد مشاركتها كجهات راعية للبطولة، وتأتى البطولة فى إطار جهود القوات المسلحة المصرية لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات فى مختلف الرياضات بما يسهم فى توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية ، كذلك حرص القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية لما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من كافة المقومات الإنشائية المتطورة والإهتمام البيطرى بالخيول المصرية طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية بتلك الرياضة.