نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيطرة على حريق في المدينة الجامعية للطالبات جامعة أسوان (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شب حريق محدود اليوم الأربعاء، بسكن الطالبات بالمدينة الجامعية بجامعة أسوان في منطقة صحاري.

تلقي الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، اخطارا بوقوع حريق في المدينة الجامعية بصحاري في أسوان، وتم إخطار الحماية المدنية، وانتقلت قيادات جامعة أسوان إلى موقع الحريق والذي تبين أنه شب بأحد الوحدات السكنية بالمدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة في منطقة صحاري، وذلك أثناء تواجد الطالبات بكليات الجامعة لأداء امتحانات الميدتيرم والعملي.

وقام رئيس الجامعة فور علمه بالواقعة بالتوجه مباشرة إلى مقر المدينة الجامعية بصحاري، وأمر بإحالة الواقعة للتحقيق الفوري، حيث تم السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

وأوضح أحمد يسن، مريد العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في الشقة السكنية، حيث كانت الطالبات متواجدات في مقر الجامعة لأداء امتحانات منتصف الفصل الدراسي “الميدترم والعملية”.

أ. احمد يسن" مدير العلاقات العامه لجامعة اسوان

واضاف أ. "احمد يسن" مدير العلاقات العامه لجامعة اسوان أن هناك التزام بشكل كامل من إدارة الجامعة بسلامة الطلاب والموظفين، وستستمر في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان بيئة جامعية آمنة ومحفوفة بالحماية.