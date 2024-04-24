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أحمد جودة - القاهرة - التوقيت الصيفي.. مواقيت الصلاة الجديدة في محافظات مصر.. تتأثر مواقيت الصلاة في محافظات مصر بتطبيق التوقيت الصيفي، الذي يأتي بعد انتهاء فترة التوقيت الشتوي الذي دام نحو 6 أشهر. وبموجب قرار مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، تم تطبيق التوقيت الشتوي الذي شهد تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة. وباقتراب انتهاء تلك الفترة، يتطلع الكثير من المواطنين إلى مواقيت الصلاة الجديدة التي ستسري بعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي.

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي

ونستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مواعيد ومواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفى، وذلك يوم الجمعة وهو أول أيام العمل بالتوقيت الصيفى، وجاءت مواقيت الصلاة الخمسة الجمعة فى عدد من محافظات مصر أول يام تطبيق التوقيت الصيفي كما يلي:

التوقيت الصيفي.. مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة دوت الخليج 4:43 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:52

التوقيت الصيفي.. مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة دوت الخليج 4:44 ص

موعد صلاة الظهر 12:57

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:35 م

موعد صلاة العشاء 9:00 م.

التوقيت الصيفي.. مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة دوت الخليج 4:37

موعد صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:26 م

موعد صلاة العشاء 8:49 م.

التوقيت الصيفي.. مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة دوت الخليج 4:36

وقت صلاة الظهر 12:40

موعد صلاة العصر 4:14 م

وقت صلاة المغرب 7:15 م

وقت صلاة العشاء 8:35 م.

التوقيت الصيفي.. مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة دوت الخليج 4:49 ص

موعد صلاة الظهر 12:47 ص

موعد صلاة العصر 15: 4

موعد صلاة المغرب 7:18 م

موعد صلاة العشاء 8:35

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

ووفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة حسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى، ومن المقرر أن يتم تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي حسب قرار الحكومة، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 إبريل 2024، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

التوقيت الصيفي في مصر

وطبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى في شهر أبريل الماضى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، وجاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الماضي 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

هل نقدم الساعة في التوقيت الصيفي؟

وكان مجلس النواب وافق نهائيًا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.