عاجل - تقديم أم تأخير.. موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 رسميا في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - تقديم أم تأخير.. موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 رسميا في مصر.. قليلًا ما تفصلنا عن بدء التوقيت الصيفي رسميًا في مصر لعام 2024، حيث سيتم تغيير الساعة بشكل رسمي في الأيام القادمة، مع انتهاء فترة التوقيت الشتوي التي بدأت في أكتوبر من العام الماضي. وبينما يتساءل المواطنون بكثرة حول موعد بدء التوقيت الصيفي، فإننا نرصد هنا الموعد الرسمي وفقًا لقرار مجلس الوزراء. وتتمثل آلية التوقيت الصيفي في تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، وفقًا لبيان من مجلس الوزراء. وتم استعادة تطبيق التوقيت الصيفي في مصر بعدما تم إلغاؤه لمدة تصل إلى 7 سنوات، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل عام 2023.

آلية تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

تقديم أم تأخير.. موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 رسميا في مصر.. وفي يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون يحمل رقم 24 لسنة 2023، الذي يتعلق بإقرار نظام التوقيت الصيفي والشتوي في مصر. وجاء القانون الذي أقرته الدولة بتطبيق التوقيت الشتوي ابتداءً من آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، حيث يستمر هذا النظام لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر أبريل من العام التالي. وبناءً على أجندة العام، فإن آخر جمعة من شهر أبريل توافق يوم 26 من الشهر، وهو الموعد الرسمي المحدد لبدء التوقيت الصيفي في مصر وفقًا للقانون.

كم يتبقى على بدء التوقيت الصيفي؟

تقديم أم تأخير.. موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 رسميا في مصر.. تنتشر التساؤلات حول عدد الأيام المتبقية حتى عودة التوقيت الصيفي لعام 2024 في مصر، وباقي الوقت ينقص بسرعة نحو تغيير الساعة بشكل رسمي. يتبقى ساعات قليلة فقط قبل أن يبدأ التوقيت الصيفي وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مكاسب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

تقديم أم تأخير.. موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 رسميا في مصر.. وأوضح مجلس الوزراء أن تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي له العديد من الفوائد التي تعود على الدولة بمكاسب من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

التوقيت الصيفي في العالم

تقديم أم تأخير.. موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 رسميا في مصر.. وينتهج نحو 70 دولة حول العالم نظام التوقيت الصيفي، وذلك بهدف زيادة ساعات النهار، مما يسهم في توفير الطاقة. يتم تقديم الساعة للأمام بمعدل 60 دقيقة، مما يعني حصولنا على ساعة إضافية من ضوء النهار، مما يقلل الحاجة إلى الإضاءة الكهربائية.

انتهاء الشتاء 2024

تقديم أم تأخير.. موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 رسميا في مصر.. ووفقًا لحساب الشهور ينتهي فصل الشتاء رسميًا في مصر، يوم الأربعاء الموافق 20 مارس، بعدها يبدأ فصل الربيع لمدة 3 أشهر، وفي يوم الخميس 20 يونيو 2024 يبدأ فصل الصيف.