إكسترا نيوز تنشر تقريراً عن تأييد سياسى وشعبى لجهود مصر فى دعم فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 10:29 صباحاً - عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول التأييد السياسي والشعبى لجهود القيادة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية، وذكر التقرير أن مستويات الجهد العام المصرى تعددت بدءا من غنشاء غرفة الأزمات.

وأضاف التقرير أن غرفة الأزمات كان لها دور فى تنظيم دور مصر سياسيا وشعبيا، وحشد المساعدات الإغاثية وتوجيهها لأهالى قطاع غزة، والإعلان عن حركة "مرابطون حتى الإغاثة" فى معبر رفح، وحوكمت ملف "المساعدات الإنسانية" عبر إشراك الحكومة.

ولفت التقرير إلى إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى ملف المساعدات، وعقد جلسات طارئة للبرلمان تأييدا لقرارات القيادة السياسية، والنزول إلى مظاهرات لدعم قرارات القيادة الهادفة لحل الأزمة.