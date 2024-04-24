الرئيس عبدالفتاح السيسى يفتتح البطولة العربية العسكرية للفروسية مصر 2024

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، البطولة العربية العسكرية للفروسية مصر 2024 والتى تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية سيادته خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 11 دولة عربية وهم (مصر – الأردن – الإمارات – تونس – الجزائر – السعودية - سوريا – العراق - قطر- الكويت – ليبيا).

ويتنافس فيها عدد 15 فريق منهم 9 فرق فى بطولة القفز بالحواجز و6 فرق للإلتقاط الأوتاد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ولفيف من كبار رجال الدولة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فور وصوله لمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالتقاط صورة تذكارية مع المنتخب المصرى والمنتخبات العربية المشاركة بالبطولة، تلا ذلك القيام بجولة تفقدية لمتحف الجواد إستمع خلالها لشرح تفصيلى عن مكونات المتحف وما يحتوية من معلومات تاريخية قيمة عن سلالات الخيول العربية والأفريقية الأصيلة.

ونفذت الموسيقات العسكرية عددًا من العروض والمقطوعات التراثية والوطنيةً التى تعبر عن التراث المصرى وتضفى مستوى راقى من الإبداع الإنسانى الذى يعمق رسائل المحبة والسلام بين الشعوب، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن الفروسية فى مصر تناول مدى الإهتمام الذى توليه الدولة المصرية برياضة الفروسية من خلال إنشاء العديد من النوادى وعلى رأسها نادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ونادى الفروسية بالكيان العسكرى والذى تم تنفيذهما على أحدث الطرازات العالمية ويمتلكوا أفضل الكوادر الفنية والبيطرية لتربية ورعاية الخيول من خلال الأساليب العلمية المتطورة فى هذا المجال.



وألقى اللواء أ ح أيهاب لطفى مدير المدرعات للقوات المسلحة كلمة أكد خلالها على الدعم الغير محدود

التى قدمته القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف هيئاتها وإداراتها فى الإعداد والتجهيز للبطولة التى تقام لأول مره على أرض مصر، مشيرًا إلى الدور الذى تقوم به الدولة المصرية فى دعم وتطوير رياضة الفروسية من خلال الإهتمام بالبنية التحتية وإنشاء العديد من المشروعات الضخمة للمحافظة على التراث العريق من الجواد وتعزيز مكانة مصر كمركزًا رائدًا عالميًا فى إنتاج وتربية الخيول العربية المصرية الأصيله ورياضة الفروسية.

وأشاد العميد الركن دكتور يوسف دسمال مبارك الكوارى رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية خلال كلمته بالإمكانيات التى وفرتها الدولة المصرية لنجاح البطولة على غرار كبرى البطولات العالمية فى مجال رياضة الفروسية، مشيرًا إلى أهمية البطولة فى تبادل الخبرات والتعاون بين الجيوش العربية وتطوير الرياضة العسكرية العربية تحقيقًا لشعار الإتحاد " الأخوة عبر الرياضة ".

تلا ذلك عرضًا لإلتقاط الأوتاد بمشاركة عددًا من الفرسان من خريجى الدفعة الأولى فروسية وعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية ونادى الفروسية، أعقبه مرور الفرسان من الدول العربية المشاركين بالبطولة.

كما تم تنفيذ عدد من الفقرات الفنية لعروض الصوت والضوء والألعاب النارية التى أنارت سماء المدينة الأوليمبية ونالت إعجاب الحضور، وتقديم فقرة غنائية وإستعراضية بمشاركة الفنان محمد حماقى.

وتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعطاء

إشارة البدء إيذانًا بإفتتاح فعاليات البطولة وعقب إنتهاء مراسم الإفتتاح أقيمت فعاليات بطولة الجمهورية للناشئين تحت (14) سنة (G7)، والبطولة العربية للفروسية فرق 120 سم ، والبطولة الدولية لإلتقاط الأوتاد.