الشركة المتحدة تعلن آلية التقديم لتجارب الأداء في المرحلة الأولى «تمثيل»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 10:33 مساءً - أعلن الإعلامى أحمد فايق عن آلية التقديم لكاستينج "تجارب الأداء" الذى أعلنت عنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس، ونشر عبر حسابه الشخصي لينك لطريقة التقديم مع شرح آلية التقديم.

وكتب فايق: "للتقديم في كاستنج تجارب الأداء، المرحلة الأولى تمثيل، التسجيل على هذا الرابط من اليوم وحتى 15 مايو".

بوست الاعلامي أحمد فايق

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس، أكبر تجارب أداء؛ لاكتشاف الوجوه الجديدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، وذلك فى ضوء القوانين واللوائح المنظمة لنقابة المهن التمثيلية.

وقال الأستاذ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه ستتاح الفرصة كاملة للمواهب في التمثيل للانضمام إلى تجارب الأداء التي ستُعْقَد قريبًا، وسيتم التعاقد مع الفائزين في مسلسل من إنتاج "المتحدة"؛ لتشجيع المواهب الجديدة، وسيتولى المخرج عمرو سلامة الإشراف على إخراج المسلسل وكتابته.