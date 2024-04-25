الرئيس السيسى: خضنا حربا شرية ضد الإرهاب لكن الشر تحطم على حصون الخير والشرف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 11:26 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه على مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء وخضنا حربًا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا؛ ولكن تحطم الشر على حصون الخير والشرف، وقدم الشعب شهداءً أبرارًا من أبنائه الكرام في القوات المسلحة والشرطة المدنية ليدفعوا بدمائهم الغالية ثمن حماية سيناء، بل ومصر كلها من الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٤٢ لتحرير سيناء