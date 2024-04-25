السيسى: نرفض تهجير الفلسطينيين حفاظا على قضية فلسطين وحماية لأمن مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 12:31 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن شعب مصر قدم شهداء أبرارا من أبنائه الكرام في القوات المسلحة والشرطة المدنية، ليدفعوا بدمائهم ثمن حماية سيناء ومصر كلها من الإرهاب والتطرف.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، أن مصر ترفض تماما تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر منذ اللحظة الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكد الرئيس السيسى ، على أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي، مؤكدا مصر اتخذت موقفا ثابتا بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.