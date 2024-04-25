نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد تحرير سيناء.. تعرف على مشروعات وزارة الري لتطوير المحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل العالم اليوم بعيد تحرير سيناء وسيناء جزء مهم وغالي من أرض الوطن، لذلك اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بها وبدأ في توجيه الوزارات المختلفة لإصلاح البنية التحتية وبناء المشروعات التي تصب في صالح المواطن المقيم بها.

وقامت الدولة المصرية بإنشاء 17 تجمع تنموي وسكني بشمال وجنوب سيناء تشتمل على مكونات آبار جوفية وأراضي زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالى في سيناء.

وكان لوزارة الموارد المائية والري النصيب الأكبر من المشاركة في هذا التطوير حيث تم تنفيذ من مشروع تنمية شمال سيناء التشغيل التجريبي لعدد ١٦ مأخذ، وجارى تنفيذ الأعمال لعدد ٨ مآخذ بمنطقة رابعة وبئر العبد.

كما تم تنفيذ أعمال شبكات الصرف المغطى بمنطقة جنوب القنطرة شرق لزمام ٦٠٠٠ فدان، وجاري التنفيذ لزمام ٧١٠٠ فدان، وجاري تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمسار نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء بزمام ٢١٠ ألف فدان.

محطة بحر البقر

ويعد تنفيذ محطة بحر البقر هو الحدث الأهم والتي تعد المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًا، وهي تمثل لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية فى سيناء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال إستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية.

كما أنه جارى العمل على تنفيذ ٢٤ مأخذ على ترعة الشيخ جابر لري ١٢٥ ألف فدان، كما تم الانتهاء من أعمال التغذية الكهربائية لـ 21 محطة مأخذ، وإنهاء أعمال التغذية الكهربائية لزمامات 17 مأخذ وجاري استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات 7 مآخذ أخرى.

الحماية من أخطار السيول

وفى مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ 556 منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات ، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.

وعن ذلك قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن الدولة تهتم بسيناء لأنها قطعة غالية من الوطن وتحتاج التطوير.

وأضاف نور الدين للفجر أن مصر تعاني من الشح المائي ولتقليل الأزمة كانت تعيد استخدام 15 مليار متر مكعب من المياه المصارف الزراعية دون معالجة بخلطها مع مياه الترع وتعيد استخدامها.

وتابع خبير المياه أن الدولة وضعت خطة لمعالجة المياه التي كانت تلوث الإنتاج الزراعي وتصيب المزارعين بالأمراض.



وأكد على أن محطة مصرف بحر البقر تعالج 5 مليار متر مكعب فى العام من مصرف بحر البقر وينتج 2 مليار متر مكعب فى العام من المياه النقية التى تشبه فى جودتها أفضل من جودة مياه الترع نفسها.