وزارة العمل : نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى قطاع التعليم بكفر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 01:28 مساءً - نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ ، فعاليات ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية ضمن "مبادرة سلامتك تهمنا" بمقر المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وبمشاركة إدارة الحماية المدنية بكفرالشيخ، وحضور عدد كبير من السادة مديري ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب العمل التابعة لمديرية العمل بكفرالشيخ والعاملين بالمنشآت الصناعية والإنتاجية والاقتصادية والطبية والتعليمية ، وممثلي قطاع الغاز والبترول وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق محافظة كفرالشيخ ، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية ، حيث استهدف اللقاء نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ورفع مستوى الوعي بأهمية تحقيق المعايير الوطنية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية من أجل تحقيق رؤية القيادة السياسية في توفير بيئة عمل آمنة وحماية المنشآت والأفراد كركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية ، كما تناولت الندوة عدة محاضرات حول دور وزارة العمل ومديرية العمل في تحقيق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ، ورفع الوعي لدى العاملين من أبناء مصر وأصحاب الأعمال بأهمية توفير الاشتراطات والمعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، ومحاضرة حول اشتراطات الدفاع المدني بالمنشآت التعليمية والاقتصادية ..

واوضح حازم علي حسن مدير مديرية العمل بكفرالشيخ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظات ، لحمايتهم والحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات والمترددين من المخاطر المختلفة فى بيئة العمل ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الإستثمار ، وأضاف مدير المديرية ان اللقاء بدأ بكلمة للدكتور مفرح حمادة حامد عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، رحب فيها بالسادة الحضور وقدم فيها الشكر لوزير العمل ومدير المديرية والعاملين بمديرية العمل على الجهود المبذولة من أجل توفير بيئة عمل آمنة وتحقيق معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت ، كما اكد مدير المديرية فى كلمته على حرص القيادة السياسية على توفير بيئة عمل آمنة وفق المعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية، ودور وزارة العمل والعاملين بمديرية العمل في تقديم كافة أوجه التعاون والدعم للمنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية والتعليمية وغيرها من المنشآت ، لتحقيق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية من أجل الحفاظ على سلامة المنشآت والممتلكات والأرواح.