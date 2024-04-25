نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل أول يوم بالبطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 - 27 / 4 / 2024 بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشهد اليوم الأول تنافس كبير بين الفرق المشاركة حيث بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابعة (G7) للناشئين تحت 14 سنة والذين يمثلون مستقبل رياضة الفروسية فى مصر وذلك ضمن فعاليات حفل الإفتتاح.

وعلى صعيد مباريات الفرق بالبطولة العربية العسكرية لقفز الحواجز والتى شارك بها 9 دول عربية، نجح الفريق المصرى فى تحقيق المركز الأول، فيما جاء الفريق القطرى فى المركز الثانى والفريق السورى فى المركز الثالث.

كما شهد اليوم الأول إقامة منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد (الرمح) على المستوى الفردى والزوجى والفرق والتى شهدت منافسات قوية بين كافة المشاركين وهو ما أظهرته النتائج التى جاءت متقاربة إلى حد كبير على مستوى 30 فارس من (6) دول عربية.

حيث جاءت مصر فى المركز الأول فى منافسات الفردى بنتيجة (41.5) نقطة، فيما جاءت الأردن بالمركز الثانى بنتيجة (41) نقطة، وكان المركز الثالث من نصيب العراق بنتيجة (40) نقطة.

وعلى صعيد الفرق إستطاع الفريق الأردنى الحصول على المركز الأول فى المنافسات بنتيجة (142) نقطة، فيما جاء الفريق المصرى بالمركز الثانى بنتيجة (140) نقطة، والمملكة العربية السعودية فى المركز الثالث بنتيجة (32) نقطة.

هذا وقد أعرب وفود الدول العربية المشاركين بالبطولة عن جزيل شكرهم وإمتنانهم لمصر على الجهد المبذول فى الإعداد للبطولة التى تجسد أسمى معانى " الأخوة عبر الرياضة "، مشيدين بحسن التنظيم والإستقبال.