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محافظة الجيزة تزيل تعديات على الطريق العام وبروز لمحال تجارية وأكشاك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تزيل تعديات على الطريق العام وبروز لمحال تجارية وأكشاك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية. 
وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة وبالتعاون مع شرطه المرافق بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام وخط التنظيم وذلك في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات بالحي واستجابة لشكاوى المواطنين لوجود عددًا من البروزات للمنشأت التجارية والأكشاك المخالفة المتعدية على أرصفة المشاة والباعة الجائلين والسيارات المتروكة بالجزر الوسطي والانتظار المخالف. 
واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي اسفرت عن إزالة ٤٥٠ حالة تعدي واشغال وتندات لاكشاك ومحال وعربات لباعه جائاين منعدين علي ارصفة المشلة ونهر الطريق بشوارع ربيع الجيزي والمحطة وسعد زغلول والاهرام وميدان الجيزة ويحدثون اشغالا للطريق العام وإعاقه لحركة سير المواطنين والمركبات.  
وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة المرور الدورى للمواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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