سفير قطر يهنئ مصر قيادة وحكومة وجيشا وشعبا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 02:25 مساءً - هنأ السفير طارق الأنصارى سفير قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدولة المصرية قيادة وحكومة وجيشا وشعبا بمناسبة الذكرى ال42 لتحرير سيناء، مستذكرا دور جيش مصر العظيم وتضحياته الجسام بشهدائه الأبرار الذين قدموا أرواحهم الزكية من أجل استعادة التراب الوطنى المصرى.

وأشاد الأنصاري في بيان اليوم الخميس، بما بلغته العلاقات بين البلدين من طفرات غير مسبوقة في مجالات شتى وتعاون وعمل دؤوب هدفه الأول والأساس رفاهة ورخاء شعبي البلدين، وتحقيق مصالحهما المشتركة تحت قيادتيهما الحكيمة والرشيدة.

وأعرب الأنصاري عن رجائه بأن يعيد المولى عز وجل، هذه الذكرى الوطنية على شعب مصر بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.