نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يشكل لجنة للمتابعة الدقيقة لجميع حمامات السباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شكل الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة لجنة شاملة بإشرافه ومتابعته وبرئاسة يهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة تعزيزًا وتكاملًا مع اللجان التي تعمل على مدار العام.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة والتدقيق لحمامات السباحة داخل الهيئات الرياضية والشبابية.

يأتي ذلك في ظل استخدام حمامات السباحة في كافة المنشآت الشبابية والرياضية بشكل مكثف وبأعداد أكبر

مع حلول موسم الصيف.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة مراجعة حمامات السباحة وضوابط تشغيلها، التأكيد من قانونية الأكاديميات والمستأجرين، والتأكد على الإجراءات الاحترازية وإحتياطية الأمان وضوابط الأمن والسلامة بحمامات السباحة، فحص المياه وفقًا للمعايير المعمول بها من مواد التطهير من كلور وغيره ومتابعة الالتزام بقواعد كود حمامات السباحة، إتباع الأكواد المعمول بها والصادرة من وزارة الشباب والرياضة،مراعاة الاشتراطات الخاصة بالنظافة والتعقيم الكامل للمياة واستمرار عملية التعقيم طوال فترة حمامات السباحة وأثناء وبعد التدريب والاستخدام، التأكد من تواجد المنقذين وأدوات الإنقاذ علي أرجاء حمامات السباحة بما يضمن السلامة للممارسين.،تحديد أماكن الدخول والخروج منعا للتزاحم أثناء فترة التدريب بما يضمن عدم التكدس والازدحام بين المتدربين والمترددين.،ضرورة الالتزام بتوقيتات فتح وغلق حمامات السباحة مع المرور المكثف والمستمر علي حمامات السباحة.

أضاف وكيل الوزارة أنه في حالة وجود أي مخالفة في الإلتزام بالتعليمات السابق ذكرها سيتم إيقاف حمام السباحة.