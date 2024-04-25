عاجل: غير ساعتك الآن.. ساعات قليلة تفصلنا عن التوقيت الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة - غير ساعتك الآن .. ساعات تفصلنا عن التوقيت الصيفي

غير ساعتك الآن .. ساعات تفصلنا عن التوقيت الصيفي.. تصدر التوقيت الصيف قائمة أكثر المواضيع تداولًا بين المواطنين منذ صباح اليوم، خاصة وإنه تفصلنا ساعات قليلة عن موعد تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي.

يختلف التوقيت الشتوي عن التوقيت الصيفي من حيث طول ساعات الليل والنهار. ففي فصل الشتاء، تكون ساعات الليل أطول بينما تكون ساعات النهار أقصر. أما في فصل الصيف، فيعكس ذلك تمامًا، حيث تطول ساعات النهار وتقصر ساعات الليل.

يأتي تطبيق التوقيت الصيفي في إطار خطة الحكومة المصرية لتوفير الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال الاستفادة من ساعات النهار الإضافية في فصل الصيف، مما يُقلل من الاعتماد على الإضاءة الكهربائية.

وقد حدد مجلس الوزراء موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في تمام الساعة الواحدة صباحًا من يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024.

غير ساعتك الآن.. ساعات تفصلنا عن التوقيت الصيفي

تاريخ التوقيت الصيفي في مصر

ففي عام 1911، تم تطبيق التوقيت الصيفي لأول مرة في مصر، وذلك بتقديم الساعة ساعة واحدة للأمام خلال فصل الصيف.

ويهدف تطبيق هذا النظام إلى الاستفادة القصوى من ساعات النهار الطويلة في فصل الصيف، مما يُساهم في:

توفير الطاقة الكهربائية: يقلل من ساعات استخدام الإنارة الكهربائية، خاصة في المساء. يعزز استخدام الإضاءة الطبيعية لفترة أطول.

دعم حركة السياحة: يُتيح للسياح الاستمتاع بالأنشطة الخارجية لفترة أطول. يُشجع على قضاء المزيد من الوقت في المعالم السياحية.

تنظيم مواعيد العمل: يتماشى مع مواعيد العمل في الدول الأوروبية، مما يسهل التعاملات التجارية والاقتصادية.



ومع ذلك، فقد شهد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر العديد من التغييرات والتطورات عبر الزمن.

ففي عام 2016، تم إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، وذلك بهدف توفير الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك.

ولكن في عام 2023، عادت الحكومة المصرية إلى تطبيق التوقيت الصيفي مرة أخرى، وذلك في إطار خطتها لتحقيق التوازن بين توفير الطاقة وتعزيز حركة السياحة.

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