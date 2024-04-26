أحمد جودة - القاهرة - استفيد من ضوء النهار: فوائد التوقيت الصيفي على الصحة والبيئة

استفيد من ضوء النهار: فوائد التوقيت الصيفي على الصحة والبيئة.. التوقيت الصيفي هو تقليد قديم يعود إلى فكرة استغلال الضوء الطبيعي بشكل أفضل خلال فصل الصيف. يتم ضبط الساعات إلى الأمام بشكل مؤقت لتوفير ساعات إضافية من النهار، مما يساعد في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاجية في الأنشطة اليومية.



التوقيت الصيفي وعدد ساعات اليوم

استفيد من ضوء النهار: فوائد التوقيت الصيفي على الصحة والبيئة

المصريون سيكونون الليلة على موعد مع تغيير المواقيت، فعندما تدق عقارب الساعة 12 صباحًا، سيجري تقديمها بـ60 دقيقة كاملة لتصبح 1 صباحًا، وهو ما سينتج عنه تغيير بعض المواعيد مثل الصلاة ومواعيد القطارات ومترو الأنفاق، إضافة إلى موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقبة، والتي كان من المقرر أن تقام في تمام الـ9 مساءً الجمعة، لكنها ستصبح في الـ10 مساءً، بفرق ساعة واحدة.

وسيؤدي تطبيق التوقيت الصيفي إلى تقديم مواعيد فتح وغلق المحلات، ويستمر العمل به 6 أشهر كاملة حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، ليحل بدلا منه التوقيت الشتوي في الجمعة الأولى من نوفمبر 2024.

فوائد التوقيت الصيفي

وهناك فوائد عدة لتطبيق التوقيت الصيفي، ويمكن توضيحها حسب ما ورد في مشروع قانون تغيير العمل بالتوقيت الشتوي والانتقال للصيفي خلال الستة أشهر المقبلة، كما يلي:

- توفير مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك.

- يزيد عدد ساعات النهار مما يضمن وقتًا أطول للناس خارج المنزل، ما يشجع على ممارسة الرياضة والبقاء أكثر نشاطًا خلال اليوم.

- تعزيز الأنشطة الترفيهية.

- زيادة الإنتاجية.

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