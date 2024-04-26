نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة: إجراء الفحص الطبي لـ1.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ مليون و688 ألف شاب وفتاة، من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتي انطلقت في شهر فبراير من العام الماضي 2023، تحت شعار «100 مليون صحة».

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار مليون و522 ألف و984 شهادة صحية موثقة ومؤمنة بالـ (QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).