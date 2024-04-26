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أحمد جودة - القاهرة - شم النسيم 2024: الفرحة والتراث في انتظار بداية الربيع

شم النسيم 2024: الفرحة والتراث في انتظار بداية الربيع.. مع اقتراب شم النسيم في عام 2024، يبدأ الناس في مصر وبعض البلدان العربية الاستعداد للاحتفال بأول أيام فصل الربيع بفرح وبهجة. تعد هذه المناسبة فرصة للاستمتاع بأوقات ممتعة في الهواء الطلق مع العائلة والأصدقاء، مما يعزز الروح المجتمعية ويعكس ثقافة الاحتفاء بالطبيعة والتجديد.

إجازة شم النسيم

شم النسيم 2024: الفرحة والتراث في انتظار بداية الربيع

وفقًا للبيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن يوم شم النسيم سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو، وسيكون هذا اليوم إجازة رسمية، يأتي هذا اليوم بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء تأجيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى الخميس 2 مايو 2024

الإجازات المتبقية في 2024

إجازة عيد القيامة للمسيحيين: ستكون يوم الأحد الموافق 5 من مايو 2024.

إجازة شم النسيم: الاثنين الموافق 6 مايو.

إجازة وقفة عيد الأضحى: السبت الموافق 9 ذو الحجة، وستوافق 15 يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك سيوافق يوم الأحد 16 من يونيو 2024

إجازة عيد الجلاء: في يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

إجازة ثورة 30 يونيو: الموافق الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

إجازة رأس السنة الهجرية: في يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو: ستكون يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

إجازة المولد النبوي الشريف: الاثنين الموافق 16 سبتمبر.

إجازة عيد 6 أكتوبر: ستوافق يوم الأحد الموافق 6 من أكتوبر 2024.