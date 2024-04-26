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أحمد جودة - القاهرة - شم النسيم 2024: تاريخ وأهمية احتفالية الربيع في ثقافة مصر

شم النسيم 2024: تاريخ وأهمية احتفالية الربيع في ثقافة مصر.. باقتراب قدوم شم النسيم في عام 2024، ينتظر الناس في مصر والعديد من البلدان العربية هذه المناسبة بفارغ الصبر. تُعتبر شم النسيم فرصة رائعة للاحتفال ببداية فصل الربيع والاستمتاع بأوقات ممتعة في الهواء الطلق مع العائلة والأصدقاء.

إجازة شم النسيم

شم النسيم 2024: تاريخ وأهمية احتفالية الربيع في ثقافة مصر

وفقًا للبيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن يوم شم النسيم سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو، وسيكون هذا اليوم إجازة رسمية، يأتي هذا اليوم بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء تأجيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى الخميس 2 مايو 2024

الإجازات المتبقية في 2024

إجازة عيد القيامة للمسيحيين: ستكون يوم الأحد الموافق 5 من مايو 2024.

إجازة شم النسيم: الاثنين الموافق 6 مايو.

إجازة وقفة عيد الأضحى: السبت الموافق 9 ذو الحجة، وستوافق 15 يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك سيوافق يوم الأحد 16 من يونيو 2024

إجازة عيد الجلاء: في يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

إجازة ثورة 30 يونيو: الموافق الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

إجازة رأس السنة الهجرية: في يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو: ستكون يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

إجازة المولد النبوي الشريف: الاثنين الموافق 16 سبتمبر.

إجازة عيد 6 أكتوبر: ستوافق يوم الأحد الموافق 6 من أكتوبر 2024.