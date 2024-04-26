أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة شم النسيم 2024: فرصة للاستمتاع ببداية فصل الربيع والطبيعة الخلابة

موعد إجازة شم النسيم 2024: فرصة للاستمتاع ببداية فصل الربيع والطبيعة الخلابة.. مع اقتراب نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، ينتظر المواطنون بفارغ الصبر موعد إجازة شم النسيم لعام 2024. يأتي شم النسيم كنقطة بداية لفصل الربيع، ومع تحسن الأحوال الجوية، تتزايد رغبة الناس في الخروج والتمتع بالطبيعة والهواء النقي في الحدائق العامة، وسط تفاؤل بعد التقلبات الجوية التي شهدتها بعض المناطق وارتفاع درجات الحرارة. تُولي الحكومة اهتمامًا بتوفير فرصة للمواطنين للاستمتاع بتلك الإجازة في موعدها المحدد، ما يعكس الرعاية والاهتمام براحة المواطنين والعمال في القطاع العام والخاص والبنوك.

موعد شم النسيم 2024

موعد إجازة شم النسيم 2024: فرصة للاستمتاع ببداية فصل الربيع والطبيعة الخلابة

موعد شم النسيم يختلف من عام لآخر، وفي هذا العام 2024، من المقرر أن يحل يوم الاثنين الموافق 6 مايو كموعد لعيد شم النسيم، وهو يوم عطلة رسمية لجميع العاملين في الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص بأجر كامل، وقد قرر مجلس الوزراء المصري تعديل الإجازة الرسمية لتكون يوم الأحد الموافق 5 مايو بدلًا من يوم الأربعاء الأول من مايو، ليصبح يوم الاثنين 6 مايو عطلة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم بذلك، ستصل الإجازة إلى 4 أيام متتالية، بدءًا من يوم الجمعة 3 مايو وحتى يوم الاثنين 6 مايو.

إجازة شم النسيم 2024

وفقًا للبيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن يوم شم النسيم سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو، وسيكون هذا اليوم إجازة رسمية، يأتي هذا اليوم بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء تأجيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى الخميس 2 مايو 2024.