أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024: كل ما تحتاج إلى معرفته

موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024: كل ما تحتاج إلى معرفته.. مع اقتراب موعد إجازتي عيد العمال وشم النسيم لعام 2024، يثير الفضول والاهتمام لدى الكثير من المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، خاصةً بالنظر إلى الرغبة المتزايدة في التخطيط للسفر، وذلك في ظل تزايد موجة الطقس الحار التي تشهدها مناطق مختلفة.

أجازة عيد العمال

موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024: كل ما تحتاج إلى معرفته

تحتفل الدولة المصرية كل عام بعيد العمال يوم 1 مايو، وفي هذا الإطار أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ترحيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.

موعد عيد القيامة المجيد 2024

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد لعام 2024، بعد انتهاء الصوم الكبير، وذلك في صباح يوم الأحد 5 مايو 2024.

عيد شم النسيم

من المقرر أن يحتفل المصريون بعيد شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو 2024، واعتاد المصريون على الخروج إلى المتنزهات في هذا اليوم وتناول الأسماك المملحة والفسيخ وتلوين البيض، في عادة حرص عليها المصريين منذ أيام الفراعنة.