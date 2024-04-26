الأمم المتحدة: 37 مليون طن من الأنقاض فى غزة تحتاج 14 عاما لإزالتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أبريل 2024 09:32 مساءً - قال المسؤول فى دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بير لودهامار: "لقد قدرنا وجود 37 مليون طن من الركام، أى نحو 300 كيلو جرام من الركام فى المتر المربع، فى قطاع غزة الذى كان قبل الحرب مكتظًا بالسكان وحضريًا".

وأشار خلال تصريح صحفى دورى للأمم المتحدة فى جنيف، إلى أن "ازالتها ستستغرق 14 عامًا، على افتراض استخدام حوالى مئة شاحنة". وأكد أن الذخائر غير المنفجرة اختلطت بالأنقاض، ما سيؤدى إلى تعقيد المهمة بشكل كبير.

واعتبر لودهامار أن "ما لا يقل عن 10% من الذخائر التى يتم إطلاقها فى النزاع لا تنفجر، وتشكل بالتالى تهديدًا دائمًا للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث فى الأنقاض لانتشال جثث الضحايا وللعمال المكلفين إزالة الأنقاض". وأوضح أن "65% من المبانى المدمرة سكنية" فى قطاع غزة.