توقف مباراة صن داونز والترجي بسبب الصواعق والحكم يوجه اللاعبين بمغادرة الملعب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أبريل 2024 10:33 مساءً -

توقفت مباراة صن داونز الجنوب أفريقي مع نظيره الترجي التونسي، بحلول الدقيقة 22 من زمن المباراة، والمقامة حاليا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي 2023-24.

وتسببت حالة الجو من أمطار وصواعق في توقف المباراة، حيث أمر حكم المباراة الفريقين بالخروج إلى غرف خلع الملابس.

صن داونز ضد الترجي

ويمتلك الترجي التونسي أفضلية بفوزه في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل على ملعبه رادس، ويتطلع فريق الدم والذهب لاقتناص بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال.

وينتظر الفائز من موقعة الترجي وصن داونز، المتأهل من مباراة الأهلي ومازيمبي في نهائي المسابقة للفوز بلقب النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الترجي إلي التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف مع هز شباك صن داونز للتأهل لنهائي دوري الأبطال بعد غياب منذ نسخة 2019.

ويسعى الترجي بقيادة مديره الفني البرتغالي ميجيل كاردوزو لمواصلة نتائجه الجيدة ومواصلة الحفاظ على نظافة الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في دوري الأبطال، ويتسلح الترجي بتألق حارسه أمان الله مميش ، الذي لم يتلق أي هدف في آخر 7 مباريات شارك فيها بالمسابقة القارية.

فيما يأمل صن داونز بطل الدوري الأفريقي بقيادة مدربه رولاني موكوينا الفوز على الترجي لحسم التأهل لنهائي البطولة القارية لأول مرة منذ نسخة 2016.

ويعاني هجوم صندوانز قاريا حيث لم يسجل أي هدف في آخر 3 مواجهات خاضها في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، واكتفى بتسجيل 4 أهداف في آخر 8 مباريات خاضها في المسابقة القارية.

وحقق الترجي نتائج إيجابية في ملعب صن داونز بالفوز بنتيجة 2-1 بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال عام 2021 كما تعادلا دون أهداف في مرحلة المجموعات عام 2001.

وتواجه الفريقان في 7 مباريات في البطولة القارية حقق خلالها الفريق التونسي 3 انتصارات بجانب 3 تعادلات أيضا، مقابل فوز صن داونز مباراة واحدة.

ويبحث الترجي عن الفوز بخامس ألقابه في دوري أبطال أفريقيا بعد تتويجه بنسخ أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، بينما تُوج صن داونز بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة في تاريخه، في 2016.