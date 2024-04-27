أحمد جودة - القاهرة - احتفالات شم النسيم 2024: تقاليد وفرحة بتجديد الحياة في مصر

احتفالات شم النسيم 2024: تقاليد وفرحة بتجديد الحياة في مصر.. في شهر مايو، المصريون يحتفلون بعيدين مهمين: عيد العمال وعيد شم النسيم. يُعبرون فيه عن تقديرهم لجهود العمال ويحتفلون بتجدد الحياة مع عودة فصل الربيع في عيد شم النسيم، وهو تقليد مصري قديم.

موعد إجازة شم النسيم 2024

احتفالات شم النسيم 2024: تقاليد وفرحة بتجديد الحياة في مصر

يوافق إجازة شم النسيم 2024 يوم الإثنين 6 مايو 2024، من المقرر أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

موعد إجازة عيد العمال



يوافق عيد العمال 2024 يوم الأربعاء 1 مايو، ومن المقرر أن يتم ترحيل يوم إجازة عيد العمال إلى الخميس الموافق 2 مايو، ولكن في انتظار قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.