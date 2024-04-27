أحمد جودة - القاهرة - استعدادات وتقاليد: موعد شم النسيم 2024 وفرحة التجديد في مصر

استعدادات وتقاليد: موعد شم النسيم 2024 وفرحة التجديد في مصر.. في شهر مايو، يأتي الشهر بامتياز في تاريخ وثقافة المصريين، حيث يحتفلون بعيدين ذات أهمية كبيرة: عيد العمال وعيد شم النسيم. يُعتبر عيد العمال فرصة لمظاهر التقدير والاحترام لجهود العمل وإنجازات العمال، ولتأكيد حقوقهم المستحقة في الحصول على عمل لائق وأجر عادل. أما عيد شم النسيم، فيعتبر مناسبة فريدة تجسد تراثًا قديمًا يعود لآلاف السنين، حيث يتجمع الأسر والأصدقاء للاحتفال بتجديد الحياة وعودة روح الربيع بفرح وسرور. تتنوع فعاليات الاحتفال في هذا اليوم، مما يضفي على الشهر لمسة من البهجة والحيوية تميزه عن غيره من الأشهر.

موعد إجازة شم النسيم 2024

استعدادات وتقاليد: موعد شم النسيم 2024 وفرحة التجديد في مصر

يوافق إجازة شم النسيم 2024 يوم الإثنين 6 مايو 2024، من المقرر أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

موعد إجازة عيد العمال



يوافق عيد العمال 2024 يوم الأربعاء 1 مايو، ومن المقرر أن يتم ترحيل يوم إجازة عيد العمال إلى الخميس الموافق 2 مايو، ولكن في انتظار قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.