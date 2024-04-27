وزارة النقل تتعاون مع شركة هيونداى روتيم لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات المترو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 08:26 مساءً - تتعاون وزارة النقل مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق.

وتم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة عدد (40) قطار مترو بإجمالى عدد (320 عربة) لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث وجارى إنشاء المصنع بمنطقة شرق بورسعيد ومن المخطط الانتهاء في أكتوبر 2024.

وتسعى وزارة النقل لتوطين صناعات النقل، ومن بينها صناعات السكة الحديد، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية .

وقامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للإستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية ، وفى هذا الإطار تم التنسيق من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع عدد (8) شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع .