مصر تفتح أبوابها لبطولات أوليمبية في المستقبل وبطولات عالم في رياضات مختلفة

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أحمد جودة - القاهرة - مصر وفرت الخيول للمشاركين في البطولة العربية العسكرية للفروسية

فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتنمية مجالات رياضة الفروسية تمت إقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بالتزامن مع تنظيم مصر لمنتدى الفروسية وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين لمناقشة قضايا تطوير رياضة الفروسية وتبادل الخبرات فى هذا المجال، فضلًا عن تزامن البطولة مع إقامة نهائى دورى الناشئين، وبطولة الجمهورية للفروسية بالتعاون مع الإتحاد المصري للفروسية.



واختتمت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتى نظمتها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأجريت فعالياتها بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل.



وحضر ختام فعاليات البطولة وتكريم اللاعبين اللواء أح سعد الدين مصطفى مساعد وزير الدفاع ومدير المدرعات ورئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ورئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة ورئيس الإتحاد الدولى لإلتقات الاوتاد ورئيس الاتحاد المصرى للفروسية.



كما قامت القوات المسلحة بتنظيم جولة ترفيهية للفرق العربية المشاركة بالبطولة شملت زيارة لمنطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير حيث عبر ضيوف مصر عن عميق إمتنانهم للدولة المصرية على حسن الإستقبال والتنظيم الجيد للبطولة.



رئيس لجنة التحكيم في البطولة العسكرية العربية الأولى للفروسية، الدكتور محمد الشربيني، أشاد بالتجهيزات الاستثنائية في البطولة، مؤكدًا أنها تضم بنية تحتية غير مسبوقة، حيث حجم الملاعب وجودة التجهيزات، مؤكدا على إمكانية استضافة مصر لبطولات أولمبية في المستقبل.



كما أشاد بمستوى المشاركين من مصر ودول المنطقة، وأكد على استعداد مصر لاستضافة بطولات أخرى في الفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، لافتًا إلى توفير مصر للخيول للمشاركين، وتعبيرهم عن إعجابهم بمستوى البطولة.

وفي وقت سابق وقع جهاز الرياضة للقوات المسلحة والمجلس الدولى للرياضة العسكرية عقد تنظيم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم في 2021 والتى تعتبر كانت أول بطولة كأس عالم عسكرية فى نسختها الجديدة تقام بالقارة الإفريقية وشارك بها 16 منتخبا على مستوى العالم " 4 فرق من أوروبا، و4 فرق من إفريقيا، و4 فرق من آسيا، و4 فرق من الأمريكتين " واقيمت على إستادات " القاهرة والكلية الحربية والدفاع الجوى والسلام وبتروسبورت وجهاز الرياضة للقوات المسلحة"، وتمتلك مصر 5 ألقاب لبطولة كأس العالم العسكرية في سجلاتها، وتحتل المركز الثالث عالميا من حيث اللقب خلف إيطاليا واليونان.

