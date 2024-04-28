الرئيس السيسى يصل مقر افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 10:29 صباحاً - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، حيث من المقرر أن يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى افتتاح المركز الجديد اليوم.

ويعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1)أول مـركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من (15) شركة محلية / عالمية ، وأكثر من (1200) مهندس / عامل ، أكثر من (5000) ساعة عمل.

ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية ، كذلك استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمـركز وطنى موحد لبيانات التعافي من الكوارث، و توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، و توفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.