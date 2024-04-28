وفد من «حماس» يصل القاهرة غدا لتسليم رد الحركة بشأن مقترح التهدئة بقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 03:32 مساءً - يصل وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، القاهرة غدا لتسليم رد الحركة بشأن مقترح التهدئه بقطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات بين الجانبين المصري والإسرائيلي بشأن التهدئة في قطاع غزة، أن المباحثات مع الجانب المصري "إيجابية" وتسير في اتجاه رغبة حقيقية للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين تل أبيب وحركة حماس.

أصدر عدد من قادة الدول - في بيان مشترك صدر في العاصمة الألمانية"برلين" اليوم - دعوا فيه حركة حماس إلى إطلاق سراح من أسموهم بالرهائن المحتجزين في غزة، معتبرين أن ذلك سيفضي لوقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة.

وذكرت هذه الدول الــ 18 - في البيان- الذي وصفه مسئول أمريكي كبير بأنه تأكيد استثنائي على الإجماع: "ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ أكثر من 200 يوم" وأن من شأن الافراج الفورى عن الرهائن أن يؤدي إلى وقف لإطلاق النار على المدى الطويل في غزة، فضلا عن تمكين توصيل الإمدادات الإنسانية اللازمة في جميع أنحاء غزة .

وجاء في البيان أنه بهذا يمكن لسكان غزة الذهاب إلى منازلهم والعودة إلى أراضيهم،حيث يجب تهيأة الأجواء لهم مسبقًا لضمان المأوى والرعاية الإنسانية،ونحن نؤيد بقوة جهود الوساطة الجارية الرامية إلى تمكين مواطنينا من العودة إلى ديارهم.

ويوجد أن لجميع هذه الدول رعايا من بين المحتجزين لدى حركة حماس.

والدول الموقعة هي الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند وبريطانيا.