أحمد جودة - القاهرة - أخبار سارة".. الموعد الرسمي لإجازة عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 (اعرف عدد أيام العطلة)

"أخبار سارة".. الموعد الرسمي لإجازة عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 (اعرف عدد أيام العطلة).. في خبر سار، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الموعد الرسمي لإجازة عيد العمال وشم النسيم لعام 2024، والتي ستكون خلال هذا العام.

موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

أخبار سارة".. الموعد الرسمي لإجازة عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 (اعرف عدد أيام العطلة)

قرر مجلس الوزراء أن إجازة عيد العمال، من المقرر أن يوم الأحد 5 مايو 2024، وإجازة شم النسيم، تكون يوم الإثنين 6 من مايو 2024، وهي إجازة مدفوعي الأجر للعاملين في كافة الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص.

موعد إجازة عيد العمال 2024

وأوضح مجلس الوزراء أنإجازة عيد العمال، تكون يوم الأحد 5 مايو 2024 بدلًا من يوم الأربعاء 1 مايو، وبذلك يكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي الإجازة الأسبوعية 4 أيام.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

-الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة وقفة عيد الأضحى: يوم السبت 15 يونيو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد الجلاء 1956: يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة ثورة 30 يونيه 2013: يوم الأحد 30 يونيو 2024.