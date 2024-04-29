نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الثانوي بالمعاهد الأزهرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الأزهري الثانوي بجميع المناطق ‏الأزهرية على مستوى الجمهورية، حيث أدى طلاب القسم العلمي بالصف الأول والثاني الثانوي الامتحان في مادتي الفقه والكيمياء، بينما أدى طلاب القسم الأدبي بالصف الأول والثاني الثانوي الامتحان في مادتي الفقه ‏والتاريخ، فيما أدى طلاب معاهد القراءات الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء.‏

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن لجان الامتحانات شهدت هدوءًا واستقرارًا ‏في مختلف المعاهد الأزهرية، وذلك وفق الضوابط التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماعات التحضيرية التي عُقدت مع رؤساء ‏المناطق الأزهرية، والقائمين على اللجان خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المواد التي امتحن فيها الطلاب اليوم جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تتلقى غرفة العمليات الخاصة بمتابعة الإمتحانات أي شكاوى سواء من الطلاب أو القائمين على اللجان.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن هناك تعليمات مشددة للطلاب والمراقبين بضرورة ‏الحضور المبكر قبل مواعيد بدء الامتحانات، وعدم حيازة آية أجهزة محمول أو سماعات بلوتوث أثناء انعقاد ‏اللجنة حتى وإن كانت مغلقة، والتأكيد على انتظام جلوس الطلاب داخل اللجان حسب أرقام جلوسهم قبيل توزيع أوراق ‏الإجابة، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات خلال أداء الامتحان، فضلا عن المتابعة الدقيقة لمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة عقب انتهاء الامتحان.

وقد انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الأزهري الثانوي الأحد 28 أبريل الجاري وتستمر ‏حتى الخميس 9 مايو، ويبلغ عدد طلاب النقل في المرحلة الثانوية (294717) طالبًا وطالبة، ويبلغ عدد ‏طلاب مرحلة القراءات (9065) طالبًا وطالبة.‏