نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس اليوم: فرصة لسقوط أمطار وتحذيرات من الشبورة المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ليوم الاثنين 29 إبريل 2024 في معظم المحافظات والمدن. يتسم الطقس بالربيعية حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في جميع الأنحاء، وتشتد سرعة الرياح مما يساعد في تحسن الأحوال الجوية.

من المتوقع أن يستمر الطقس الربيعي خلال هذا الأسبوع في معظم الأنحاء. ستكون الأجواء مائلة للبرودة خلال الليل وفي ساعات الصباح الباكر، وحارة نهارًا في معظم الأنحاء، وشديدة الحرارة في جنوب الصعيد.

توقعت الخرائط الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية أحيانًا، في بعض مناطق جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

ونبهت الأرصاد الجوية من تشكل الشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة المقربة من المسطحات المائية، كما ستشتد سرعة الرياح على فترات متقطعة في معظم الأنحاء.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 30 درجة مئوية.

وقد ناشدت الأرصاد الجوية قائدي السيارات بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالسرعات المحددة، وتهدئة السرعة. وعليهم أن يتوقفوا تمامًا عن قيادة المركبات في حالة انعدام الرؤية الأفقية على الطرق.

بالنسبة لحالة البحر، فمن المتوقع أن يكون البحر المتوسط معتدلًا وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف، وتكون الرياح شمالية غربية. أما البحر الأحمر، فيتوقع أن يكون معتدلًا وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف، وتكون الرياح شمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

الصغري | العظمي

القاهرة 19° 32°

القليوبية 20° 33°.

الجيزة 19° 32°

السلوم 19° 21°

مطروح 18° 20°

العلمين 20°. 21°

واحة سيوة. 18° 27°

الاسكندرية 19° 21°

البحيرة 21° 30°

كفرالشيخ 20° 30°

دمياط 19° 21°

بورسعيد 18° 22°

العريش 19° 23 °

رفح 18° 23°

الدقهلية 20° 31°

الغربية 19° 32°

الشرقية 21° 32°

المنوفية 19° 33°

الاسماعيلية. 20° 31°

القنطرة غرب. 21°. 31°

السويس. 19° 33°

فايد. 20°. 33°

نخل 19° 26°

سانت كاترين. 18° 23°

شرم الشيخ. 17° 33°

الطور. 16° 32°

راس سدر 17°. 30°

ابو زنيمة. 16°. 29°

ابو رديس. 17°. 29°

دهب. 18°. 33°

نويبع. 19°. 30°

زعفرانة. 18°. 26°

راس غارب. 19°. 27°

الغردقة. 18° 28°

سفاجا. 19°. 28°

مرسى علم 18° 29°

بورغالب. 20°. 29°

القصير. 19°. 27°

راس بناس. 19°. 35°

شلاتين. 19° 33°

ابورماد. 19°. 31°

حلايب. 18° 32°

راس حدربة. 19°. 31°

الواحات البحرية. 19°. 28°

الفرافرة. 18°. 29°

الدخلة. 18°. 32°

الخارجة. 19°. 33°

الفيوم. 18° 32°

بنى سويف 19° 32°

المنيا. 17° 33°

اسيوط. 18° 33°

سوهاج. 18° 35°

قنا. 19° 36°

الاقصر. 20° 36°

ادفو. 22°. 37°

اسوان. 20° 37°

الوادى الجديد. 17° 35