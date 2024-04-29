نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق اختبارات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ المدارس الابتدائية والإعدادية، بمحافظة القاهرة، فى اختبارات المواد غير المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات، اليوم، لصفوف النقل.

وتنتهى جميع المدارس من هذه التقييمات خلال الأسبوع الجاري قبل انطلاق امتحانات نهاية العام فى المواد الدراسية الأساسية الأسبوع المقبل وأيضا قبل الدخول فى الإجازات الرسمية نهاية الأسبوع الجارى وبداية الأسبوع المقبل.

من المقرر أن تبدأ امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 8 مايو 2024، وتنتهي فى 23 مايو 2024، ويراعى عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو القادم.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية، تعليمات مهمة وعاجلة بشأن تأمين امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، والشهادة الإعدادية.



و شددت المديريات على ضرورة تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، بالإضافة إلى مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والموجودة بها كراسات الأجوبة.

وحذرت المديريات التعليمية من استخدام الهاتف للمعلم والطالب لجان امتحانات الترم الثاني 2024، بالإضافة إلى منع التدخين داخل اللجان والكنترولات.