إصابة وزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بكسر فى قدمه بعد جولة بغلاف غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 03:32 مساءً - قالت وسائل إعلام عبرية، إن الوزير في مجلس الحرب بحكومة الاحتلال بيني جانتس، أصيب بكسر في قدمه خلال "جولة" له في مستوطنات "غلاف غزة".

وهذه هي الإصابة الثانية في صفوف الإدارة الإسرائيلية، حيث خرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد، إيتمار بن غفير، الأحد، من المستشفى بعد يومين من دخوله له جراء حادث سير انقلبت فيه سيارته.

وكان قد تعرض بن غفير لحادث سير نقل على إثره للمستشفى، والسيارة التي كان بن غفير يستقلها انقلبت في حادث سير عندما كان في طريقه إلى مكان حادثة طعن في مدينة الرملة قرب تل أبيب.