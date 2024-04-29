أحمد جودة - القاهرة - الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 لشهر مايو

اقترب موعد نزول دعم تكافل وكرامة في حسابات المستفيدين لشهر مايو، الأمر الذي جعل الأشخاص يرغبون في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 خاصة بعد الإعلان عن زيادة الدعم، وقد قدمت وزارة التضامن الاجتماعي رابط رسمي يمكن من خلاله الاستعلام عن كل ما يخص دعم تكافل وكرامة، وللتعرف على هذا الرابط لمعرفة خطوات الاستعلام يمكنكم متابعة الاطلاع على هذا المقال للنهاية.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024



يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 من خلال الرقم القومي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:



الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، مباشرة من هنا.

كتابة الرقم القومي الخاص بالشخص في خانة الاستعلام.

النقر على الاستعلام، وسوف يوضح البرنامج تفاصيل صاحب البطاقة ما إذا كان مستفيد أم لا.

ويجدر الإشارة إلى أنه يمكن تقديم شكاوى أو اعتراض على نتيجة الاستعلام من خلال النقر على أيقونة الشكاوي والبلاغات بدلًا من ايقونة الاستعلام الظاهرة في نفس الشاشة.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة والحصول على الدعم



بعد أن تعرفنا على طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، ننتقل للحديث عن كيف يمكن القبول في البرنامج، حيث أن الحصول على الدعم يلزمه استيفاء بعض الضوابط والمعايير التي حددها البرنامج، ومن هذه الشروط:

يجب على الشخص المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة أن لا يكون لديه معاش تأميني.

وجود ما يمنع هذا الشخص من العمل، وتقديم ما يثبت عجز أو مرض مزمن.

عدم الحصول على أجر تأميني يتجاوز 400 جنيه.

أن يكون المتقدم معيل لأسرة بنها أبناء من سن حديثي الولادة وحتى سن الـ 18 ويدرسون في مراحل تعليمية مختلفة.

يجب ألا يكون المتقدم مالك لأراضي زراعية أو محال تجارية أو عقارات أو مواشي بغرض التجارة أو سيارة.

كما يجب ألا يكون لديه معاش من قطاع عام أو خاص.