مصر وبيلاروسيا يوقعان مذكرات تفاهم فى مجال الاستثمار والتجارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 01:33 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين ومنها مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة المشتركة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مجال الاستثمار بين البلدين ومذكرة تفاهم لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين فى سوق الأوراق المالية.

وبدأت منذ قليل، جلسة المباحثات المصرية البيلاروسية برئاسة رئيسى وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء البيلاروسي التي تُعد أول زيارة لرئيس وزراء بيلاروسي إلى مصر، مؤكدًا تطلعه لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المُشتركة خلال الزيارة لدفع العلاقات قُدمًا بين البلدين، مضيفًا أن هناك مجالات عدة واعدة للتعاون على رأسها الصناعة.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن التطلع للاستفادة من خبرة بيلاروسيا الصناعية، خاصةً في مجال الصناعات الثقيلة.