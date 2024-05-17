العالم اليوم - صندوق النقد: الاقتصاد القطري يبدي قدرة كبيرة على الصمود

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مايو 2024 06:24 مساءً - قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن قطر لا تزال تبدي قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة الضبابية العالمية والتوتر الجيوسياسي.

وأضاف الصندوق في بيان "لم يكن للصراع بين إسرائيل وغزة أي تأثير ملموس على قطر، كما أن التوتر الذي يشهده البحر الأحمر لم يؤثر على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلا لفترة مؤقتة نظرا لقيامها بتحويل المسار".

وجاء في البيان "من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المدى القريب ليصل إلى معدلاته الطبيعية عقب استضافة كأس العالم لكرة القدم في قطر".

وتابع "تبدو آفاق المدى المتوسط أكثر إيجابية، حيث يُتوقع للنمو المتوسط أن يرتفع إلى نحو 4.5 بالمئة مدفوعا بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال".