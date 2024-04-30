وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «جونسون آند جونسون» التعاون في توفير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 02:29 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع وفد من ممثلي شركة «جونسون آند جونسون» يضم الدكتورة نعام جامشيد، نائب رئيس الشركة للشؤون الحكومية والسياسة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والسيدة رانيا أشرف مدير الشؤون الحكومية والسياسات.

يأتي الاجتماع في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان، وشركة «جونسون آند جونسون» في توفير الأدوية واللقاحات المختلفة، في مصر. وذلك على هامش على هامش مشاركة الوزير في مؤتمر «أهداف قطر 2024» الذي يعقد بـ«الدوحة» .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع بدأ باستعراض نظرة عامة على التعاون القائم بين وزارة الصحة، وشركة «جونسون آند جونسون» في الفترتين السابقة والحالية.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير ناقش مع ممثلي «جونسون آند جونسون» معدلات استثمارات الشركة وحصتها في السوق المصري، ومدى التزام الشركة تجاه الاقتصاد والقدرات المحلية.

وأضاف «عبدالغفار» إن الدكتور خالد عبدالغفار، استعرض جانبا من جهود وزارة الصحة والسكان، لتعزيز الدور القيادي في مجال الرعاية الصحية من خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية «PHDC» وكيفية تفعيل المزيد من الشراكة خلال النسخة القادمة من المؤتمر.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تطرق خلال الاجتماع إلى أن الحملات والمبادرات الرئاسية ستركز بشكل خاص في عام 2024 على المجالات العلاجية الجديدة، بما في ذلك الصحة العقلية، حيث اطلع الوزير على مدى اهتمام الشركة بهذا المستوى الهام من مجالات الرعاية الصحية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير ناقش مع مسئولي الشركة، التحديات وفرص تطوير الأجهزة الطبية، في ظل توجهات الدولة المصرية على المستوى الاقتصادي، وفي مختلف أوجه الرعاية الصحية.