نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز التدريبات في "مسابقة 30 ألف معلم – الدفعة الأولى" للتظلمات وأصحاب المواقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التنسيق مع الجهة المعنية لإجراء إعادة اجتياز التدريبات للمعلمين والمعلمات ممن قاموا بتقديم التظلمات إلى المديريات التعليمية بمسابقة 30 ألف معلم، جاء ذلك في إطار حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المتابعة المستمرة لكافة المستجدات المتعلقة بمسابقة “30 ألف معلم- الدفعة الأولى”.

وتنوه وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة قيام المعلمين والمعلمات الذي تقدموا بالتظلمات بالتسجيل من خلال الموقع التالي: http://miltraining.mod.gov.eg

وذلك في التوقيتات التالية:

- تسجيل البيانات الأساسية في المدة (1 – 5 / 5 / 2024).

- تسجيل البيانات الاجتماعية في المدة (4 – 8 / 5 / 2024).

وتيسيرًا من الوزارة على المعلمين المستهدفين سيتم إرسال تعليمات إعادة اجتياز التدريبات من خلال المديريات التعليمية بالمحافظات.