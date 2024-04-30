انت الأن تتابع خبر مستعد اعتذر.. الشيخ محمد أبو بكر يُدلي بتصريحات جديدة حول ميار الببلاوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدلي الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي، بعدد من التصريحات خلال الساعات القليلة الماضية، حول الإعلامية ميار الببلاوي، حيث كشف حقيقة اتهامه لها بالزنا ومعرفته بزوجها.

وكانت الإعلامية ميار الببلاوي تصدرت اهتمام رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام المنصرمة، بعد الفيديو الذي ظهر فيه باكية بعد اتهامات وجهت لها بالزنا.

مستعد أعتذر

نفى الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي، ما نسب إليه من اتهام الإعلامية ميار الببلاوي بالزنـا، مؤكداً أن حديثه كان عاماً عن حكم الشرع في مسألة الطلاق والرجعة، دون التطرق إلى أي شخص محدد.

وأوضح الشيخ أبو بكر في فيديو على صفحته الرسمية على فيس بوك، ، أنه علق على حلقة تلفزيونية للإعلامية الببلاوي تضمنت أقوالاً وأفعالاً اعتبرها مخالفة للشرع، وتحدث عن حكم الشرع في الطلاق وعدده، وبين حكم المحلل والمحلل المستأجر للتحايل على عودة المطلقة بينونة كبرى لزوجها، لاسيما بعدما صرحت بأنها تطلقت 11 مرة من زوجها، وعادت إلى زوجها بدون محلل شرعي

ميار الببلاوي