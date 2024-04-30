الرئيس السيسي يقلد أمير الكويت قلادة النيل أرفع الأوسمة المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 07:28 مساءً - منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، قلادة النيل للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والتي تعد أرفع الأوسمة المصرية.

أجريت مراسم استقبال رسمية للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، بقصر الاتحادية، أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بوصول أمير الكويت، وعزفت الموسيقى السلام الوطني للبلدين.

تعد زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى مصر هى الزيارة الرسمية الأولى منذ توليه مقاليد الحكم فى ديسمبر من العام الماضي.

وقد شهدت العلاقات الثنائية تطورا مستمرا على مدار عقود من التنسيق والتعاون على الأصعدة المختلفة السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية إضافة إلى العلاقات الاجتماعية التى تجمع الشعبين المصرى والكويتى، وتعد الجالية المصرية بالكويت من أكبر الجاليات المصرية في الخليج.